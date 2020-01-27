В Бобруйске в ДТП пострадал шестилетний мальчик
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал шестилетний мальчик, случилось в Бобруйске.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «Фольксваген Гольф» на улице Гоголя при развороте выехал на встречку и столкнулся с «Пежо 206».
При ударе серьезно травмы получил шестилетний пассажир «француза», который «находился на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства». Ребенок госпитализирован.
Как отмечается, водитель «Фольксвагена» с места аварии скрылся, однако позже сам пришел в милицию.
По предварительным данным, 59-летний мужчина прав никогда не получал, на момент совершения ДТП был трезв.