Названа еще одна польза шоколада

Исследователи из Политехнического института Коимбры (Португалия) пришли к выводу, что какао расслабляюще действует на артерии, что положительно сказывается на давлении.

В проекте, который возглавил доктор Тельмо Перейро, приняли участие 30 добровольцев, возраст которых составил 18-27 лет, которые были разделены на две группы по 15 человек.

В течение месяца первая половина добровольцев ежедневно употребляла 20 граммов шоколада с содержанием какао 55%. Второй группе участников давали такое же количество шоколада, но процент содержания какао-бобов составил 90%.

Обе группы продемонстрировали положительное изменение состояния сосудов. Более выраженный эффект был зафиксирован у молодых людей, принимавших шоколад в состав которого вошло 90% какао (было отмечено стойкое снижение давления, а также значительное улучшение состояния артерий), пишет med-heal.ru .

Такого результата ученым удалось достигнуть благодаря наличию в шоколаде большого количества флавоноидов, благодаря которым улучшилась эластичность сосудов, произошло их расширение, и, как итог — снижение артериального давления.

В этой связи эксперты рекомендуют для поддержания здоровья сердца и сосудов употреблять в день 20-25 граммов темного шоколада.

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