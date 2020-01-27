В Минске «Хонда» сбила на «зебре» женщину с коляской
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В Минске на улице Харьковской «Хонда» сбила женщину, которая по «зебре» переходила дорогу.
Как сообщает столичная Госавтоинспекция, увидев приближающий автомобиль, женщина успела оттолкнуть коляску с ребенком, благодаря чему малыш не пострадал.
Пешеход получила ушиб ноги.
ГАИ проводит проверку.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).