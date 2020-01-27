Беларусь купила права на проведение шоу X-Factor
Популярное британское шоу X-Factor, которое по лицензии проходит уже во многих странах мира, появится и на белорусских экранах.
«Белтелерадиокомпания как обладатель прав на этот проект на территории нашей страны объявляет национальный кастинг», — сообщает компания.
Как отмечается, команда БГТРК проедет по регионам страны, чтобы отобрать участников шоу. Также заявки будут приниматься по интернету.
Проект, который вышел в эфир в 2004-м, стал мега-популярным. За эти годы в странах, где проходило шоу, приняли участие более полумиллиарда человек.