Где на этой неделе в Минске можно будет найти работу

Три мини-ярмарки вакансий пройдут на этой неделе в Минске.

Как сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите 28 января ярмарка пройдет в отделе обслуживания граждан № 2 управления занятости (проспект Любимова, 14). Работу предложат Минскремстрой, завод строительных изделий, Белорусская железная дорога.

В среду работодатели придут в отдел обслуживания граждан № 1 (улица Я.Коласа, 69). Здесь можно будет получить работу на вакантные должности в ремавтодоре, Минскметрострое, Департаменте охраны Октябрьского района, ООО «Флайзис», ООО «КСБ Виктори рестораны», Минсктрансе, Моторвагонном депо, Белорусской железной дороге.

Третья мини-ярмарка пройдет в отделе обслуживания граждан № 3 улица Щербакова, 32). Здесь безработные смогут ознакомиться с условиями, которые предлагают Троллейбусный парк № 2», ООО «Флайзис», ССУ № 4, Спецкоммунавтотранс.

Время проведения акций с 10 до 12 часов.