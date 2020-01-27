СМИ: задержали директоров всех сахарных заводов Беларуси
Различные источники информации сообщают о задержании директоров всех сахарных заводов Беларуси.
В нашей стране четыре предприятия занимаются переработкой сахарной свеклы и производством сахара. Это предприятия в Городее, Жабинке, Скиделе и Слуцке.
Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был снят с рейса авиакомпании «Белавиа» Минск — Мюнхен. Самолет развернули в воздухе и посадили в Гродно.
На том же самолете летел директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. Его тоже сняли с рейса. По данным
О вероятном задержании директора сахарного завода в Жабинке Виктора Миронова сообщает
Директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров также задержан. Об этом со ссылкой на свои источники
В «Белгосприщепроме» корреспонденту БелаПАН сказали, что сегодня всех четырех директоров нет на работе. О том, что с ними случилось, в концерне не знают.
Не в курсе ситуации и в ассоциации «Белсахар», которая объединяет все четыре предприятия сахарной отрасли.
Комитет государственной безопасности и Следственный комитет пока не комментируют ситуацию.