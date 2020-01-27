СМИ: задержали директоров всех сахарных заводов Беларуси

Различные источники информации сообщают о задержании директоров всех сахарных заводов Беларуси.

В нашей стране четыре предприятия занимаются переработкой сахарной свеклы и производством сахара. Это предприятия в Городее, Жабинке, Скиделе и Слуцке.

Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был снят с рейса авиакомпании «Белавиа» Минск — Мюнхен. Самолет развернули в воздухе и посадили в Гродно.

На том же самолете летел директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. Его тоже сняли с рейса. По данным SlutskGorod , в доме Прудника прошел обыск.

О вероятном задержании директора сахарного завода в Жабинке Виктора Миронова сообщает «Виртуальный Брест» .

Директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров также задержан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал Nexta.

В «Белгосприщепроме» корреспонденту БелаПАН сказали, что сегодня всех четырех директоров нет на работе. О том, что с ними случилось, в концерне не знают.

Не в курсе ситуации и в ассоциации «Белсахар», которая объединяет все четыре предприятия сахарной отрасли.

Комитет государственной безопасности и Следственный комитет пока не комментируют ситуацию.