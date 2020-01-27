В Мексике пропала секс-символ советского кино Наталья Андрейченко

Секс-символ советского кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике.

Как сообщил на ее странице в соцсети Ян Трунцев, PR-директор актрисы, «Наталья не выходит на связь уже более суток».

По его словам, «в субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта)».

Трунцев отметил, что Андрейченко не отвечает, что «звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский».