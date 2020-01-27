Виталий Артист опубликовал свою композицию для «Евровидения-2020»

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Фронтмен недавно объявившей о завершении своего творческого пути группы «Без билета» Виталий Артист опубликовал композицию, с которой участвует в национальном отборе к конкурсу песни «Евровидение-2020».

 

 

 

Трек «Одним Солнцем» Виталий Артист посвятил «двум героям мировой музыки — Майклу Джексону и Александру Тихановичу», творчеством которых вдохновлялся, создавая эту композицию.

Напомним, из почти сотни заявок, поступивших в адрес Белтелерадиокомпании, было отобрано 49 композиций. Живое прослушивание проходит 27 января. Жюри отберет до 12 финалистов.

Сюжет: «Евровидение-2020»
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Тэги: Без Билета Евровидение-2020 Персона: Виталий Артист

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