Виталий Артист опубликовал свою композицию для «Евровидения-2020»

Фронтмен недавно объявившей о завершении своего творческого пути группы «Без билета» Виталий Артист опубликовал композицию, с которой участвует в национальном отборе к конкурсу песни «Евровидение-2020».

Трек «Одним Солнцем» Виталий Артист посвятил «двум героям мировой музыки — Майклу Джексону и Александру Тихановичу», творчеством которых вдохновлялся, создавая эту композицию.

Напомним, из почти сотни заявок, поступивших в адрес Белтелерадиокомпании, было отобрано 49 композиций. Живое прослушивание проходит 27 января. Жюри отберет до 12 финалистов.