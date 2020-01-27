В Минске значительно меньше стали строить жилья

В минувшем году организации всех форм собственности построили в белорусской столице 7,6 тыс. квартир.

Как сообщили в главстатуправлении, в эксплуатацию введено 511,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья (28,7% меньше, чем в 2018-м). В декабре построено 161 тыс. кв. м (на 42,5% меньше, чем в декабре 2018-го).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 91,2 тыс. кв. м общей площади, или 17,8% общего объема введенного жилья. С использованием государственной поддержки возведено 67,5 тыс. кв. м (на 16,4% меньше, чем в 2018 году).

На 2019 год постановлением правительства Минску было доведено задание по строительству и вводу в эксплуатацию 670 тыс. кв. м общей площади жилья, в том числе для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 200 тыс. кв. м. Задание на 2018 год составляло 720 тыс. кв. м жилья (факт — 717,3 тыс. кв. м).

В 2020 году в Минске планируется построить 630 тыс. кв. м жилья.

11 марта 2019 года Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, заявил, что строительство жилья в столице будет ежегодно сокращаться, а основной акцент будут делать на развитии городов-спутников.

«Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок строительства в Минске. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. Минск не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко.

В конце декабря 2019 года он подписал указ о господдержке строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий во всех городах-спутниках, в том числе для минчан.