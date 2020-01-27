Кто задерживал директоров сахарных заводов? У КГБ, СК и МВД нет информации

Силовые ведомства Беларуси дружно включили режим молчания относительно ситуации с задержанием директоров четырех сахарных заводов.

«Не готов ничего сказать. Пока выясняю информацию», — заявил БелаПАН официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила, что у нее нет информации. «Если она появится, мы сообщим. Потому что не только вы спрашиваете, многие интересуются», — сказала она.

Заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Виктор Новиков пообещал БелаПАН уточнить, участвовали ли представители МВД в задержании.

Официальный представитель Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон сообщила БелаПАН , что его ведомство в задержании не участвовало.

О задержании руководителей предприятий в Слуцке, Жабинке, Городее и Скиделе сообщили некоторые интернет-СМИ и телеграм-каналы.

Отметим, что первоначально СМИ сообщали о вероятном задержании экс-председателя Могилевского облисполкома Петра Рудника. Якобы его фамилию назвали сотрудники погранслужбы, когда снимали пассажиров с рейса Минск — Мюнхен.

Однако эти сведения не подтвердились. Скорее всего, другие пассажиры рейса, которые передали информацию в СМИ, недослышали. На самом деле с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника.