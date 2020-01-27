Задание по увеличению инвестиций в основной капитал оказалось провалено

За 2019 год инвестиции в основной капитал в Беларуси увеличились на 5,7% при запланированном показателе 9,5%.

По данным официальной статистики, в 2019 году инвестиции в основной капитал увеличились на 5,7% и составили 27,8 млрд рублей. Это в основном собственные средства организаций (11,2 млрд рублей), кредиты банков (3,7 млрд) и средства республиканского бюджета (3,3 млрд).

Следует отметить, что если инвестиции в основной капитал за счет средств организаций выросли по сравнению с 2018 годом на 5,8%, то объем кредитов, направленных на финансирование таких инвестиций, снизился на 0,1%. Снизился и вклад республиканского бюджета в финансирование инвестиций в основной капитал — на 7%.

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направляемых на приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств (возведение, реконструкция, модернизация и реставрация объектов). Согласно экономической теории, этот показатель определяет перспективу расширенного воспроизводства и инновационного развития экономики государства.

Ранее премьер-министр Сергей Румас заявил о планах увеличить инвестиции в основной капитал в 2019 году на 9,5%.

«Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов», — заявил он.

По словам Румаса, в правительстве неоднократно рассматривали ход крупных инвестпроектов, и расчеты Минэкономики показывали, что если бы эти проекты реализовывались в соответствии со взятыми обязательствами, то показатель по инвестициям был бы даже перевыполнен.

«Кто за что отвечает — все знают. Есть соответствующее решение правительства. Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у главы государства, будет персональный», — подчеркнул тогда премьер-министр.

Руководство Национального банка на прошлой неделе заявило, что эффективность инвестиционных вложений в экономике остается в ряде случаев низкой, и это породило высокую закредитованность белорусских предприятий.

«Если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы», — подчеркнул заместитель председателя Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на расширенном правлении Нацбанка 23 января.

Он отметил, что сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов.

«Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен. Постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат», — заявил Калечиц.