Костусев предложил выдвинуть Северинца единым кандидатом от оппозиции

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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев предложил «сломать сценарий» и выдвинуть единым кандидатом в президенты сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Он заявил 27 января на пресс-конференции лидеров оппозиции в Минске, что критично относится к процедуре выдвижения, хотя и принимал участие в ее разработке.

«Среди нас есть человек, который показал, на что он способен ради защиты независимости, и оказался лидером протестных акций. Поэтому я хочу сегодня предложить пойти другим путем по определению единого кандидата. И сегодня предлагаю единым претендентом на позицию кандидата в президенты Беларуси выдвинуть представителя правоцентристской коалиции, представителя БХД Павла Северинца», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

«Это немного неожиданно, но мы готовы поступиться партийными интересами, и я обещаю, что поговорю с Янукевичем и смогу убедить его не претендовать на пост единого», — заявил Костусев.

В комментарии БелаПАН лидер Партии БНФ пояснил, что своим заявлением он не выходит из процедуры выборов единого кандидата.


«Привлечь побольше людей». Оппозиция начала выборы единого кандидата

«Я не ломаю сценарий, я не выхожу из соглашения. Я просто предлагаю человека, который все равно победит. Поэтому зачем тянуть время? Если мы уже сегодня начнем формировать команду, пойдем с конкретным предложением, более положительно будем восприняты людьми», — сказал он.

Костусев добавил, что не согласовывал свое предложение с партнерами по коалиции.

«Это был экспромт. После того как 15 января подписали общее соглашение, я долго думал, а что же дальше. Я владею информацией, и есть вероятность, что избирательная кампания будет объявлена гораздо раньше. У нас сужаются рамки по времени. Ну а персона Павла Северинца среди претендентов на единого наиболее яркая, мы с уважением к нему относимся, я уверен, что Партия БНФ его поддержит», — пояснил Костусев.

Павел Северинец поблагодарил Костусева и Партию БНФ за выдвижение. Он добавил, что национальная рада оргкомитета БХД 26 января также поддержала его кандидатуру в качестве выдвиженца в этой кампании.

«Выборов на самом деле нет. Мы готовимся сломать сценарий режима, этого избирательного спектакля. Для этого мы используем легальные возможности. Сейчас мы предлагаем каждому гражданину Беларуси в ходе кампании свободных выборов избрать единого лидера оппозиции, выбрать альтернативу Лукашенко. Любой гражданин может присоединиться, и это уникальная возможность, такого не было 25 лет, — сказал Северинец в комментарии БелаПАН. — Сила демократии в свободных выборах, и народ сможет набрать эту силу, когда десятки и сотни тысяч людей присоединятся к кампании. Тогда можно будет говорить не о позиции Европы, не о позиции России, не о том, что делает Лукашенко, а о том, что думает белорусский народ».

Он подчеркнул, что это будет не только персональная альтернатива, но и идейная, «альтернатива в плане реформ».

Северинец был организатором акций против интеграции с Россией, прошедших в декабре 2019 года. За это он был наказан 45 сутками административного ареста, из которых отбыл 15.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 единый кандидат Персона: Григорий Костусёв Павел Северинец Алексей Янукевич

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