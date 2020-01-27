На месте исправительного учреждения на Ангарской построят жилой квартал

В границах ул. Ангарской — Магнитной скоро начнется возведение восьми домов.

Источник: «Минск-Новости»

Ранее на этой территории располагалось исправительное учреждение, позже земля была в пользовании Академии МВД, агрокомбината «Мачулищи» и УП «Минсккоммунтеплосеть». Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в УКС Заводского района.

Все жилье будет в конструкциях ОАО «МАПИД», причем задействуют сразу три серии: самую популярную М 464-М (дома с эркерами), М 111−90 (столбики) и М 464-У1 (усовершенствованный вариант первой серии).

Уже завершается подготовка территории: снос строений и демонтаж старых сетей на участке. В первой очереди запланированы 14−16-этажный четырехподъездный дом на 237 квартир и 19-этажка на 132 квартиры. Во второй очереди добавятся еще два столбика. На следующем этапе возведут две 19-этажные высотки, 10-этажный 3-подъездный дом на 117 квартир и 14−16-этажный 3-подъездный дом на 182 квартиры.

Всего на территории, предназначенной для будущего жилья, пришлось снести 17 нежилых сооружений и три старых общежития.