Украинские националисты разогнали русскоязычных активистов в Харькове

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Возле здания областной госадминистрации сорвали пикет сторонников партии «Оппозиционная платформа», которые требовали увеличения русскоязычного преподавания в школах.

Сразу после начала пикета к его участникам подошли представители «Правого сектора», «Союза ветеранов АТО», «Национального корпуса» и «Национальных дружин», сообщает «Depo.Харьков».

У оппозиционеров вырвали их плакаты. В них начали бросать яйца. Под крики «Чемодан, вокзал, Россия» сторонников ОП погрузили в полицейские спецавтомобили и с сиренами увезли с площади Свободы.
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Тэги: Оппозиционная платформа Нацкорпус украинские националисты Город: Харьков