Украинские националисты разогнали русскоязычных активистов в Харькове

Возле здания областной госадминистрации сорвали пикет сторонников партии «Оппозиционная платформа», которые требовали увеличения русскоязычного преподавания в школах.

Сразу после начала пикета к его участникам подошли представители «Правого сектора», «Союза ветеранов АТО», «Национального корпуса» и «Национальных дружин», сообщает «Depo.Харьков» .

У оппозиционеров вырвали их плакаты. В них начали бросать яйца. Под крики «Чемодан, вокзал, Россия» сторонников ОП погрузили в полицейские спецавтомобили и с сиренами увезли с площади Свободы.