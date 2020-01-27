Знаменитые белорусы выставили 11 лотов на благотворительный аукцион «Добры Куфар» . Средства от их продажи будут перечислены в поддержку благотворительных проектов.

Акция пройдет на площадке объявлений «Куфар» с 27 января по 10 февраля. Участниками проекта стали певица, дизайнер и радиоведущая Ольга Барабанщикова, олимпийская чемпионка Надежда Скардино, медалистка чемпионатов Европы и мира Мелитина Станюта, группы «J:Морс» и NaviBand, дизайнеры Катя Безрукова (Tikota Unique) и Максим Ганисевский (Zen Wear), фудхантеры koko.by, художница Ника Сандрос, основательница Белорусской недели моды Янина Гончарова и телеведущая Надежда Тимофеева.

Каждая коробка на аукционе уникальна и непосредственно связана с личностью того, кто ее продает. Стартовая цена каждого лота разнится — это сделано для того, чтобы поучаствовать в аукционе могло как можно больше людей.

Все вырученные во время проекта средства будут направлены на благотворительность. При этом каждый продавец сам решает, какой проект хочет поддержать.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта выставила на аукцион майку из официальной экипировки нашей сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Эта Олимпиада стала последней в карьере спортсменки — в 2016 она простилась с большим спортом и начала работу в качестве тренера.

Вырученные от продажи лота средства пойдут на поддержку Дома для детей с онкологией — это проект для семей из регионов, которые привозят детей на стационарное лечение в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. У многих из них нет друзей или знакомых в Минске, у которых можно было бы остановиться во время лечения. Проект «Дом для детей с онкологией» предоставляет таким семьям жилье бесплатно. Но, чтобы проект жил дальше, ему нужна поддержка.

Этот проект также поддерживает художница Ника Сандрос.

Деньги, вырученные от продажи лота финалистов «Евровидения» группы NaviBand, будут направлены в школу-интернат для детей с интеллектуальной недостаточностью и детей, находящихся в социально-опасном положении.

«Мы решили поддержать это место, потому что были там однажды и общались с малышами. Особенно болит сердце, когда есть свой маленький человек, хочется хоть чем-то помочь этим деткам, у которых на пути к нормальному будущему много трудностей. От этого очень тяжело. Мы понимаем, что это капля, но из мелочей все и состоит. Может быть кто-то вдохновится и захочет также помочь», — рассказали музыканты.

Их лот состоит из четырех билетов на большой концерт и презентацию нового альбома 20 февраля в PrimeHall с возможностью встертиться с группой за кулисами, а также из личных украшений — брошек, браслета и кулонов.

Ольга Барабанщикова в свою коробку положила приглашение на модный показ Loverani и эксклюзивное приглашение на частное посещение backstage-зоны во время показа бренда, а также модный худи.

Для Ольги этот аукцион — еще одна возможность обратить внимание на проблему бездомных животных.

Средства, вырученные от продажи лота телеведущей Надежды Тимофеевой, пойдут на поддержку проекта «ЗООШанс».

Группа «J:Морс» присоединились к благотворительному аукциону, чтобы помочь Милане Пшенко — девочке, у которой диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Без лечения у Миланы нет шансов, но ее жизнь может спасти всего лишь одна инъекция препарата Zolgensma. Это самое дорогое лекарство в мире, которое стоит 2,1 млн долларов.

«История Миланы Пшенко — это история маленького бойца, который каждый день сражается за жизнь и проходит через сложности, которые мы с вами даже не можем представить. Я надеюсь, что этот аукцион заметят те, кто действительно может помочь, и сумма, которую мы соберем, даст надежду родителям малышки получить нужное лекарство», — отметил фронтмен группы Владимир Пугач.

В коробке от «J:Морс» — билеты на концерт группы с симфоническим оркестром, право прохода за кулисы и сувениры с символикой группы.

Сбор средств на лечение Миланы также поддержала известная биатлонистка Надежда Скардино.

Основатель Zen Wear Максим Ганисевский поддержит центр помощи детям-сиротам «Нити Дружбы». Основатель Belarus Fashion Week Янина Гончарова — Детский социальный приют в деревне Полужье, дизайнер Катя Безрукова (Tikota Unique) — Белорусскую ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, а фудхантеры koko.by — Бытенский детский дом в Бресте.

Проект «Добры куфар» также поддержали компании Wargaming и Oriflame. Компания Oriflame собрала beauty-коробку, в которую поместили декоративную и уходовую косметику бренда и бизнес-аксессуары. Вырученные средства пойдут в пользу «SOS-детские деревни». А Wargaming поддержит любой проект по выбору победителя аукциона.