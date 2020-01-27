Из окна слонимской пятиэтажки выпала девушка 27.01.2020 / 17:25 / Общество Просмотров: 606 A- A+ Инцидент произошел 27 января. Фото: GS.by По информации «Слонимской газеты», девушка выпала из окна на четвертом этаже жилого дома по улице Пушкина, 77а. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: выпала из окна Город: Слоним Другие материалы на эту тему: Выпавшая из окна психбольницы могилевчанка судится за компенсацию Выпавшая из окна психбольницы женщина: взяла всю вину на себя Прохожие спасли двухлетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа В Минске 70-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа