Из окна слонимской пятиэтажки выпала девушка

/ Общество
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Инцидент произошел 27 января.

Фото: GS.by

По информации «Слонимской газеты», девушка выпала из окна на четвертом этаже жилого дома по улице Пушкина, 77а.
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Тэги: выпала из окна Город: Слоним

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