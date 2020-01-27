СК назвал причину взрыва на «Могилевдреве» в 2018 году

Вечером 25 сентября 2018 года на участке отделки мебельного цеха пострадали семь работников, впоследствии 53-летняя работница предприятия скончалась. Оборудованию и зданию цеха причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, на основании анализа собранных доказательств следователями восстановлена картина событий, предшествовавших взрыву.

Так, в 2013 году произведена модернизация мебельного цеха №3 и по проекту предусматривалось использование в технологическом процессе взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. В 2016 году УП «БР Консалт» инициировано объединение мебельных цехов № 1 и № 3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» главный инженер предприятия дал указание объединить данные цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции.

Данные и иные нарушения в результате неэффективной работы вентиляционной системы повлекли при выполнении отделочных работ 25 сентября 2018 года образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин, привели к процессу химического самовозгорания лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара, с воспламенением и последующими взрывами топливно-воздушной смеси.

Действия 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО «Могилевдрев» квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности). Заместителю директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» предъявлено обвинение по ст. 428 (служебная халатность).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.