Экспорт товаров в Евросоюз сократился на 18%

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—ноябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом снизился на 9,4% до 14 млрд 329,1 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 18% до 7 млрд 765,1 млн долларов (увеличение в январе—ноябре 2018-го по отношению к 11 месяцам 2017 года составляло 37,2%), импорт вырос на 3,6% до 6 млрд 564 млн (+8,6%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе—ноябре 2019 года составило 1 млрд 201,1 млн долларов.

Товарооборот с Россией по итогам 11 месяцев 2019 года составил 31 млрд 973,5 млн долларов, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе экспорт — 12 млрд 340,5 млн долларов (+4,1%), импорт — 19 млрд 632,9 млн (-5,2%).

Объем товарооборота с Украиной составил 5 млрд 381,7 млн долларов (+6,3%), в том числе экспорт — 3 млрд 832 млн (+1,2%), импорт — 1 млрд 549,1 млн долларов (+21,3%).

Основными торговыми партнерами Беларуси являлись Россия (49% всего объема товарооборота), Украина (8,2%), Китай (6,2%), Германия (4,2%), Британия, Польша (по 3,7%), Литва (2%), Нидерланды (1,7%).