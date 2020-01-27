«Белкоопсоюз» продает комплекс зданий в Серебрянке за 9 млн долларов

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Комплекс зданий расположен во 2-м Велосипедном переулке, 30 недалеко от «Гиппо» и включает в себя 10 капитальных строений.

Фото: БУТБ

Раньше там располагалось предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», которое занимается экспортом и импортом товаров, но оно переехало в Колядичи, сообщает TUT.by.

Общая площадь — 18,1 тысячи квадратных метров плюс система канализации, теплотрасса с теплопунктом, наружный водопровод и наружные электросети. Помимо зданий и инженерной инфраструктуры, потенциальному покупателю предоставляется право постоянного пользования земельным участком площадью 2,4462 га.

Электронные торги назначены на 24 февраля. Прием заявлений заканчивается 18 февраля.
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Тэги: Белкоопсоюз Серебрянка Город: Минск

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