Фестиваль визуального искусства впервые проведут в художественном музее

В Национальном художественном музее Беларуси 1 февраля состоится первый фестиваль визуального искусства Art Is. Посетить его можно с 12:00 до 18:00.

«Фестиваль — своеобразный эксперимент, попытка зафиксировать текущее состояние белорусского искусства не только в формате привычной экспозиции. Цель проекта состоит в отображении процесса создания художественного произведения», — сообщили агентству «Минск-Новости» в учреждении культуры.

Авторы не просто покажут зрителям готовые работы, но и продемонстрируют, как они создаются. Гости смогут пообщаться с художниками лично и понаблюдать за разными этапами работы творца.

Посетителей художественного пригласят принять участие в мастер-классах по левкасу, скульптуре, мозаике, графике, живописи и фотографии. Пробное произведение можно будет забрать с собой.