В Гомеле оштрафовали противника интеграции с Россией Бориса Аникеева

Суд Железнодорожного района Гомеля оштрафовал местного активиста движения «За Свободу» на 15 базовых величин (405 рублей).

Минские милиционеры обвинили его в участии в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря.

Протокол рассматривал судья Николай Круподеров. В документе указано, что Аникеев участвовал в митинге и последующем шествии, кричал «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам». Оппозиционер не оспаривал факт участия в митинге, но заметил, что кричал не «Жыве Беларусь!», а «Лукашенко, помоги!».

Милиционеры указали в протоколе, что на митинге был развернут 21 бело-красно-белый флаг, на Октябрьской площади к началу акции собралось 430 человек. В шествии по проспекту Независимости, по данным милиции, приняло участие более 700 человек.

Судья признал Аникеева виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) и наказал штрафом.

Ранее активист оппозиции подвергся штрафу в размере 30 базовых величин за участие в аналогичной акции 7 декабря в Минске.

«В Гомеле в два раза меньше дали штраф. Наверное, потому, что я сказал, что я — за Лукашенко. В Минске на суде я тоже так говорил, но там, видимо, мне не поверили. В Гомеле судьи более доверчивые», — заявил журналистам активист оппозиции.

Общая сумма штрафов, наложенных на участников протестов против углубленной интеграции Беларуси и России, превысила 120 тыс. рублей. Сбор денег в помощь осужденным участникам акций объявила гражданская инициатива BY Help.