Российский депутат Слуцкий призвал вернуть белорусскому парламенту статус специального приглашенного в ПАСЕ

Депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий считает необходимым вернуть Беларуси статус специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Об этом он заявил 27 января на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге во время обсуждения прошедших в Беларуси парламентских выборов. Трансляция мероприятия велась на сайте Совета Европы.

«Я вновь слушаю здесь дискуссию о Беларуси. К сожалению, она мало чем отличается от той критики, которую мы слышали раньше относительно прогресса демократических институтов в этой стране, — сказал Слуцкий. — Если в политике, как в спорте, сравнивать ситуацию с прошлым, — я имею в виду, что спортсмен всегда стремится к лучшему, — то мы увидим очень серьезный прогресс, когда речь идет о парламентаризме, что в Беларуси выборные должностные лица действительно представляют население».

По мнению Слуцкого, в Беларуси население с удовольствием участвует в парламентских и президентских выборах. «Это страна с очень высоким уровнем политической активности. Утверждения о низкой избирательной явке не соответствуют действительности, — сказал он. — Мы не всегда согласны с нашими коллегами из Беларуси, мы не поддерживаем друг друга автоматически, без тщательного обдумывания, но мы действительно должны быть объективны в своих оценках друг друга. Российская делегация, российские проблемы часто оценивались в беспредметной манере здесь, в этом зале, и сегодня мы возвращаемся к здравому смыслу, к здоровому сотрудничеству и обмену мнениями друг с другом».

Слуцкий призвал депутатов ПАСЕ «объективно взглянуть и на прогресс властей Беларуси в достижении высоких стандартов» этой организации. «Полномочия парламента в Беларуси существенно выросли, и я думаю, что Беларусь заслуживает возвращения статуса специального приглашенного в нашей организации, — сказал Слуцкий. — Это не означает, что Беларусь сразу должна стать полноценным членом Совета Европы, но мы должны сделать шаг, которого так долго ждали в Минске. Общество в Беларуси этого заслуживает, поэтому давайте оценим ситуацию в Беларуси объективно и пусть этот доклад (о прошедших парламентских выборах. — БелаПАН.) станет поворотным моментом в отношении ПАСЕ к Беларуси».

Литовский депутат Эгидис Варейкис отметил, что выборы в Беларуси правильней называть «отбором». «Мы наблюдали, не кого избирают, а кого отбирает избирательная комиссия. Так что мы не можем говорить о свободе выборов», — сказал он.

Французский депутат Николь Дюрантон подчеркнула: «Выводы наблюдательной миссии ПАСЕ суровы: несбалансированный состав избирательных комиссий, ограничение прав избирателей и кандидатов, отмена регистрации оппозиционных кандидатов по формальным основаниям, запугивание журналистов, непрозрачная процедура подсчета голосов. Таким образом, основные свободы были нарушены, целостность избирательного процесса не гарантирована. Конечно, выбор политической и избирательной системы является вопросом суверенитета Беларуси. Но ПАСЕ, как и Венецианская комиссия, готова работать в партнерстве с белорусскими властями, чтобы добиться долгосрочных демократических изменений. Но при нынешним положении дел, я боюсь, этим предложением не воспользуются».

Депутат от Исландии Биргир Тораринссон отметил, что приехал в Беларусь наблюдать за парламентскими выборами «с чувством оптимизма, так как Беларусь демонстрировала признаки того, что хочет сблизиться с ЕС». «Я покинул страну с чувством большого разочарования. Я никогда раньше не видел таких выборов. Они были несвободными, непрозрачными и недемократичными, — сказал он. — Люди Беларуси заслуживают лучшего. К сожалению, местные жители, с которыми я разговаривал, не доверяли результатам выборов. Парламент без оппозиции говорит сам за себя. Ни один кандидат от оппозиции не прошел. Это просто слишком очевидно. Возможно, белорусские власти считают, что делают достаточно для того, чтобы Запад был доволен. Возможно, они пришли к выводу, что геополитическая безопасность теперь берет верх над демократическими ценностями для Запада».