Ну и зима! До 5 градусов тепла ожидается во вторник
Погоду на территории Беларуси во вторник, 28 января, будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.
По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная погода. Местами выпадут осадки.
Синоптики отмечают, что в некоторых районах сгустится туман; утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный умеренный, по западу порывистый. Столбик термометра в течение суток будет колебаться в пределах 0..+5°C:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +1..+3°C.
ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
Согласно долгосрочному прогнозу, и в феврале в Беларуси не будет настоящей зимы.