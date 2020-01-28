Ну и зима! До 5 градусов тепла ожидается во вторник

Погоду на территории Беларуси во вторник, 28 января, будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная погода. Местами выпадут осадки.

Синоптики отмечают, что в некоторых районах сгустится туман; утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный умеренный, по западу порывистый. Столбик термометра в течение суток будет колебаться в пределах 0..+5°C:

Брест +3..+5°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель +1..+3°C;

Гродно +3..+5°C;

Могилев +1..+3°C;

Минск +1..+3°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Согласно долгосрочному прогнозу, и в феврале в Беларуси не будет настоящей зимы.