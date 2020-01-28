За день от нового коронавируса умерло 20 человек

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Китайские медики продолжают констатировать смерти от нового коронавируса 2019-nCoV.

Только за минувшие сутки тяжелая болезнь забрала жизни 20 человек, увеличив число жертв до ста.

Зараженными считаются 2714 человек.

По информации Минздрава Беларуси, коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: Китай вирус 2019-nCoV

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