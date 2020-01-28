Саснович и Кужмова проиграли в третьем круге Australian open

Белорусско-словацкая пара Александра Саснович и Виктория Кужмова проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

На их пути в следующий раунд стали Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия).

В двухраундовом поединке белоруска и словачка уступили — 6:7, 3:6.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс, одолев в третьем круге российско-американскую пару Вероника Кудерметова/Алисон Риск, вышли в четвертьфинал женского парного разряда.