Американские военные подтвердили авиакатастрофу своего самолета

Военное руководство США подтвердило авиакатастрофу своего самолета Bombardier E-11A.

Как сообщается, пока не подтверждается информация об атаке самолета.

По информации представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггета, авиакатастрофа произошла в провинции Газни, сообщает «Свобода» .

Ранее «Талибан» взял на себя ответственность за сбитый самолет, заявив, что он имел разведывательную миссию. По их словам, все военные на борту, включая высокопоставленных чиновников, погибли (официально о погибших ничего не сообщается).