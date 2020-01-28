Американские военные подтвердили авиакатастрофу своего самолета

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Военное руководство США подтвердило авиакатастрофу своего самолета Bombardier E-11A.

Как сообщается, пока не подтверждается информация об атаке самолета.

По информации представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггета, авиакатастрофа произошла в провинции Газни, сообщает «Свобода».

Ранее «Талибан» взял на себя ответственность за сбитый самолет, заявив, что он имел разведывательную миссию. По их словам, все военные на борту, включая высокопоставленных чиновников, погибли (официально о погибших ничего не сообщается).
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Тэги: Афганистан авиакатастрофа ВВС США Талибан Персона: Сонни Леггет

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