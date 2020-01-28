Американские военные подтвердили авиакатастрофу своего самолета
Военное руководство США подтвердило авиакатастрофу своего самолета Bombardier E-11A.
Как сообщается, пока не подтверждается информация об атаке самолета.
По информации представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггета, авиакатастрофа произошла в провинции Газни, сообщает
Ранее «Талибан» взял на себя ответственность за сбитый самолет, заявив, что он имел разведывательную миссию. По их словам, все военные на борту, включая высокопоставленных чиновников, погибли (официально о погибших ничего не сообщается).