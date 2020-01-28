К Земле приближается опасный астероид

По данным американского космического агентства, к Земле приближается потенциально опасный астероид.

Как отмечают эксперты, диаметр астероида (ему присвоен № 163373) составляет от 440 до 990 метров. По прогнозам, максимально близко он пролетит над Землей 15 февраля.

Впрочем, пока специалисты не дают повод для паники, так как небесное тело пройдет на расстоянии от нашей планеты в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

В НАСА отметили, что данный объект относится к группе аполлонов, то есть к астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли. Именно поэтому эксперты и причисляют его к потенциально опасным.