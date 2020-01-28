Коронавирус 2019-nCoV добрался до Германии

Новый коронавирус из Китая добрался уже до Германии. По информации Министерства здравоохранения, зараженным оказался мужчина из баварского округа Штарнберг.

В настоящее время, как пишет dw.de , пациент изолирован и находится в хорошем состоянии. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Ожидается, что сегодня Минздрав проведет пресс-конференцию. По мнению специалистов из Института имени Роберта Коха, возможность заражения других жителей Баварии низка.

По информации Минздрава Беларуси, коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

На данный момент официально подтверждена смерть ста человек.