Фотофакт. В Несвеже «Пежо» снесло забор и влетело в дом
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Пежо» влетело в жилой дом, случилось поздно вечером в Несвиже.
Как сообщается, ДТП произошло около полуночи на улице Энгельса. Водитель на большой скорости при повороте не справился с управлением, снес забор и въехал в дом.
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Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Фото со