Фотофакт. В Несвеже «Пежо» снесло забор и влетело в дом

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Пежо» влетело в жилой дом, случилось поздно вечером в Несвиже.

Как сообщается, ДТП произошло около полуночи на улице Энгельса. Водитель на большой скорости при повороте не справился с управлением, снес забор и въехал в дом.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: ДТП Город: Несвиж

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