Фотофакт. В Несвеже «Пежо» снесло забор и влетело в дом

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Пежо» влетело в жилой дом, случилось поздно вечером в Несвиже.

Как сообщается, ДТП произошло около полуночи на улице Энгельса. Водитель на большой скорости при повороте не справился с управлением, снес забор и въехал в дом.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается: от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года. Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.