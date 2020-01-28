ГАИ проводит спецмероприятие

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На дорогах Гродненской области до конца месяца будет проводиться специальное мероприятие, направленное на безопасность проезда автомобилистами пешеходных переходов.


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Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, «будут обеспечены ежедневные отработки аварийно-опасных пешеходных переходов (в том числе регулируемых)».

Для контроля за соблюдением Правил дорожного движения автоинспекторы будут использовать средства фото и видеофиксации, а так же гражданские автомобили.

Кроме сотрудников ГАИ будут задействованы дружинники, которые будут действовать в качестве «стопменов» на наиболее оживленных пешеходных переходах вблизи учреждений образования в вечернее время.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

 
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Тэги: ГАИ Город: Гродно

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