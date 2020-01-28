Промпредприятия погрязли в долгах

Просроченная задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам на 1 декабря 2019 года составила 1 млрд 835,8 млн рублей. С начала 2019 года она выросла на 30,1%, за ноябрь — на 5,9%, свидетельствуют данные Белстата.

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В целом задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2019 года составила 42 млрд 657,1 млн рублей — на 0,3% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 2% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2019 года уменьшилась на 4,1% и составила 3 млрд 479,1 млн рублей, в ноябре — увеличилась на 4,2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января 2019 года выросла на 32,7% до 827,3 млн рублей, за ноябрь 2019 года — на 10,6%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала минувшего года снизилась на 5,4% (до 5 млрд 427,7 млн рублей), за ноябрь ее рост составил 5,8%.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2019 года составила 21 млрд 231,5 млн рублей, или на 3,2% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 2,6% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 1 января 2019 года на 1,5% и на 1 декабря составила 4 млрд 656,6 млн рублей (за ноябрь зафиксирован рост на 1,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 3,6% и составила на 1 декабря 666,8 млн рублей. За ноябрь она выросла на 1,9%.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 4,5% до 5 млрд 411,2 млн рублей, за ноябрь — на 4,1%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2019 года составила 20 млрд 929,6 млн рублей, или на 7% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 3,8% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Независимые эксперты считают, что без структурных реформ ситуация с долгами предприятий будет усугубляться. Они отмечают, что большой процент выручки идет на погашение долгов, а банковская система накопила много «токсичных» активов.