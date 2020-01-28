Казахстан не обсуждает с Россией транзит нефти в Беларусь, заявил 28 января в Нур-Султане журналистам первый заместитель министра энергетики Казахстана Мурат Журебеков.

Фото pixabay.com

«Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Беларусь через систему «Дружба» была инициативой Беларуси. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусью и Россией», — цитирует Журебекова ТАСС .

Он сообщил, что Министерство энергетики Казахстана прорабатывает с Беларусью вопрос о возможных поставках нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. «Мы сегодня обсуждаем поставки железнодорожные, трубопроводные поставки могут быть [по нефтепроводу] Атырау — Самара и могут быть по системе «Дружба», — пояснил первый заместитель министра.

Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции в Минске 26 декабря 2019 года сообщил, что у Казахстана есть договоренности о транзите нефти в Беларусь с компанией «Транснефть». Он отметил, что соглашение о поставке нефти в Беларусь будет подписано после завершения внутригосударственных процедур по его подготовке.

По словам дипломата, нефть может поставляться разными путями: по нефтепроводу через Россию или по железной дороге. «Думаю, этот вопрос, как и вопрос цены, будет решаться, когда будут подписаны конкретные договоры с нефтедобывающими компаниями в Казахстане», — сказал Бейсенбаев.

Пока же есть «общеполитические договоренности» о транзите нефти через систему «Транснефти» из Казахстана в Беларусь, достигнутые во время октябрьского визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.

Бейсенбаев затруднился ответить, когда именно в 2020 году будет заключено соглашение о поставках нефти. «Более точные сроки могут сказать только люди, которые этим профессионально занимаются. Честно говоря, мы ждали, что соглашение будет подписано к визиту президента [Александра Лукашенко в Казахстан]», — отметил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что его страна планирует поставлять в Беларусь от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

Тему диверсификации поставок нефти Александр Лукашенко в очередной раз поднял в ходе общения с работниками Завода газетной бумаги в Шклове (Могилевская область) 24 января. «Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — заявил он.

«Поэтому мы договариваемся со всеми. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами... Сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество там нефти лучше. Поэтому никакого блефа, никакого давления — все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили, мы будем платить», — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь. «Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.