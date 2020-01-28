На «Нафтане» похвалили норвежскую нефть: она лучше российской

Новополоцкий завод «Нафтан» приступил к переработке норвежской нефти Johan Sverdrup.

«Начался технологический процесс, мы приступили к переработке», — сказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов, которого цитирует «Вестник Нафтана» , издаваемый новополоцким НПЗ.

По словам руководителя предприятия, по качественным характеристикам норвежская нефть лучше российской Urals, которую ранее перерабатывал НПЗ.

«Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals», — сообщил Демидов.

Он отметил, что в будущем завод намерен выбирать наиболее оптимальные варианты загрузки мощностей. «Наша задача — все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты», — сказал Демидов.

На прошлой неделе во время совещания Александр Лукашенко поставил задачу продолжать закупать нефть из альтернативных России источников.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с Востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — не важно, какую нефть, по мировым ценам», — сказал Лукашенко.

При этом он признал, что в полном объеме альтернативы российской нефти пока нет.

«Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось, в 2019 году белорусские НПЗ должны были переработать 18 млн тонн нефти, причем все углеводородное сырье поступало из России.