Лукашенко — чиновникам: если пришли за деньгами, то не тратьте время

В ходе сегодняшнего совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебщины Александр Лукашенко предупредил собравшихся чиновников, чтобы не просили деньги.

Фото пресс-службы президента

Как отметил глава государства, в представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры господдержки: «Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время».

Он подчеркнул, передает пресс-служба президента, что все работники агропромышленных предприятий «должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением».

Лукашенко не исключил, что государство сделает шаги навстречу. Однако надеется, что на взаимность, что люди будут «работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу».

«Людей, конечно, надо заставить работать, тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату», — подчеркнул глава государства.