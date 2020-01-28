Банк развития выделит на госпрограммы почти 1 млрд рублей

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 2020 году направит на финансирование государственных программ и мероприятий 966,77 млн рублей.

Как сказано в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом портале, на директивное кредитование будет направлено 509,92 млн рублей, недирективное — 456,85 млн.

Средства будут расходоваться на строительство и развитие социальной инфраструктуры (7,85 млн), создание и развитие транспортной инфраструктуры (441,79 млн), в том число взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск (43,6 млн), реконструкцию путепроводов (50 млн), строительство Минского метрополитена (200 млн), замену тепловых сетей в Минской области (5 млн) и другие цели.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года.

Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы, инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий.

Кроме того, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.