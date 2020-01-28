У Беларуси большие виды на сотрудничество со Всемирным банком

Первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой заявил, что результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком белорусские власти учтут в программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

Как отметил он на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сатой Кахконен, «наша дорожная карта — документ, который мы не сумели финализировать в период вашей деятельности. Тем не менее я обещаю, что работа, которую мы провели совместно с экспертами, не пропадет».

По его словам, предложения, содержащиеся в дорожной карте, будут обязательно использованы правительством.

«Мы обязательно используем эти результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 года абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан», — отметил Крутой.

В начале 2019 года правительством было принято решение о подготовке совместно с банком дорожной карты структурных реформ. Однако весной прошлого года Александр Лукашенко раскритиковал в Овальном зале выражение «структурные реформы». После этого документ был переименован и сейчас имеет другое рабочее название — дорожная карта по повышению эффективности экономики.

Осенью 2019 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, отвечая на вопросы БелаПАН, сообщил, что работа над дорожной картой не завершена. «Мы рекомендуем, а президент и правительство принимают решения», — заявил он и пояснил, что Всемирный банк обсуждает дорожную карту с правительством.

Глава представительства Всемирного банка сообщил, что банк рекомендует провести реформы в Беларуси по нескольким направлениям. «В первую очередь мы рекомендуем провести реструктуризацию госсектора, так как госпредприятия уступают по эффективности частному сектору и накапливают долги», — сказал Кремер.

Он добавил, что в Беларуси необходимо усилить систему социальной защиты населения. «Когда происходит реструктуризация экономики, люди меняют работу, и они должны иметь возможность это делать, не опасаясь риска бедности», — отметил Кремер.

По его мнению, в Беларуси должны быть специальные программы по безработице и необходимы программы поддержки людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации.

«Наконец, мы рекомендуем, чтобы тарифы на тепло для населения увеличились до того уровня, сколько оно стоит. Субсидирование тарифов на отопление — неэффективное решение, основной их объем получают те домохозяйства, у которых жилая площадь больше», — подчеркнул Кремер.