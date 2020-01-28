Румас: АПК Витебщины должен 3 млрд рублей

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр Сергей Румас 28 января в Минске на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, которое провел Александр Лукашенко.

По его словам, специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве». Среди предложений — создать организацию по управлению долгами.

Главе государства было предложено произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками, считают специалисты.

«Прорабатывайте вопрос, если это возможно — у агентства сконцентрировать долги, — сказал Лукашенко. — Но обязательно они [предприятия] хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!»