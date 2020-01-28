Лукашенко: война идет, а вы болтовней занимаетесь

Александр Лукашенко на совещании по проблемам АПК Витебской области заговорил о войне.

Фото из архива пресс-службы президента

«Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям, — заявил он. — Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь».

Глава государства также подчеркнул, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. По его словам, даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину.

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — призвал Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий: «Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!»

«Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — подчеркнул Лукашенко. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть, и на той базе, которая у нас создана в Витебской области».