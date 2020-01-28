Лукашенко: 20 лет назад жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем

Белорусский руководитель выразил уверенность в том, что «если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной».

Фото пресс-службы президента

Как заявил он на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, «я хочу, чтобы вы поняли, вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, от президента до председателей райисполкомов Витебщины, — иного не дано».

Лукашенко предупредил, что бешеных денег, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет: «Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад [он правит страной уже 25 лет], вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

Как сообщалось, сегодня в ходе совещания Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК, заявив, что списания долгов для них не будет: «Речи о списании долгов быть не может, — заявил он. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».