Финал конкурса «Мисс Беларусь-2020» обойдется в 460 тысяч рублей

Мероприятие пройдет 15 мая в минском Дворце спорта. Подготовка к конкурсу обсуждалась 28 января на заседании оргкомитета с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщил министр культуры Юрий Бондарь, в бюджете Министерства культуры на проведение финала предусмотрено 300 тысяч рублей, генеральный спонсор Банк развития перечислит еще 160 тысяч.

«Этих средств достаточно для проведения шоу масштаба недавно состоявшейся "Песни года"», — сказал Бондарь.

Проработаны также вопросы формирования призового фонда с привлечением средств организаций, работающих в индустрии моды, красоты и здоровья.

По информации Бондаря, во время регионального этапа в ноябре—декабре 2019 года проведены 88 кастингов и 40 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие 1850 участниц, тогда как в 2018-м их было 708. В основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц (в 2018-м — 196).

Уже прошли два областных этапа: 25 января в Гомельской области и 26 января — в Могилевской. В Гомеле в нем приняли участие 70 девушек (31 предварительно отобрана в полуфинал), в Могилеве — 56 девушек (предварительно прошли 34).

Предстоит еще четыре этапа: 1 февраля — областной отбор в Гродненской области, 2 февраля — в Брестской, 8 февраля — в Витебской, 9 — в Минской. В столице отбор пройдет 15—16 февраля в Национальной школе красоты.

Обсуждались и вопросы информационного обеспечения конкурса. «Одного ролика на ОНТ и областных телеканалах недостаточно. Наверное, надо усилить информационную составляющую в социальных сетях и, возможно, на других телеканалах», — считает Петришенко.

Конкурс «Мисс Беларусь» проводится в стране с 1998 года один раз в два года. Титул «Мисс Беларусь — 2018» завоевала Мария Василевич. В ходе выборов в Палату представителей в ноябре 2019 года она была избрана в нижнюю палату парламента.