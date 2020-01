Финал национального отбора на «Евровидение-2020» состоится 28 февраля

Финал белорусского национального отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2020» состоится в пятницу 28 февраля.

Отборочный концерт пройдет в съемочном павильоне киностудии «Беларусьфильм» и будет транслироваться в эфире каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

А 28 января в Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов.

► Все композиции. Слушать!

1. NAPOLI — Dоn't let me down

2. Саша Захарик — Rocky Road

3. Анастасия Малашкевич — Invisible

4. CHAKRAS — La-ley-la

5. Анастасия Гламозда — Burning again

6. Анастасия Развадовская — Hello

7. Ян Ярош — Fire

8. Анжелика Пушнова — True Love

9. Дарья Хмельницкая — On Fire

10. AURA (Юлия Быкова) — «Барані сваё»

11. КейСи (Екатерина Смольская) — Chili Pepper

12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич — «Да вiдна»

Композицию и исполнителя (-ей), который будут представлять Беларусь в Роттердаме, выберут по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри.