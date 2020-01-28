Финал национального отбора на «Евровидение-2020» состоится 28 февраля
Финал белорусского национального отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2020» состоится в пятницу 28 февраля.
Отборочный концерт пройдет в съемочном павильоне киностудии «Беларусьфильм» и будет транслироваться в эфире каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».
А 28 января в Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов.
1. NAPOLI — Dоn't let me down
2. Саша Захарик — Rocky Road
3. Анастасия Малашкевич — Invisible
4. CHAKRAS — La-ley-la
5. Анастасия Гламозда — Burning again
6. Анастасия Развадовская — Hello
7. Ян Ярош — Fire
8. Анжелика Пушнова — True Love
9. Дарья Хмельницкая — On Fire
10. AURA (Юлия Быкова) — «Барані сваё»
11. КейСи (Екатерина Смольская) — Chili Pepper
12. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич — «Да вiдна»
Композицию и исполнителя (-ей), который будут представлять Беларусь в Роттердаме, выберут по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри.