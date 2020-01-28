Лукашенко поддержал идею заменить молодым аграриям срочную военную службу на службу в резерве

Александр Лукашенко поддержал идею заменить молодым работникам сельскохозяйственной отрасли срочную военную службу на службу в резерве, сообщает пресс-служба главы государства.

С таким предложением к официальному лидеру во время совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области 28 января обратился министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

«Чего его (молодого агрария. — ред.) в армию тащить? Мы больше потеряем, — согласился с идеей Лукашенко. — Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Глава государства поручил Министерству обороны и секретариату Совета безопасности проработать варианты того, как это можно осуществить, и представить ему предложения.

По его словам, такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой. «Но пройти эту суровую школу жизни надо всем. Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант», — подчеркнул он.

Кроме того, на совещании была поднята тема финансового стимулирования молодых специалистов. Лукашенко подчеркнул, что «зарплата в этой сфере должна быть достойной», однако республиканский и областной бюджеты «не следует перегружать созданием новых фондов поддержки».

«Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить», — предостерег белорусский лидер.