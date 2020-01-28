На минскую анархистку вновь составили протокол за фото с «экстремистской» надписью

На активистку анархистского движения Марину Косинерову составлен протокол за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Косинерова сообщила БелаПАН , что 28 января она получила по почте составленный в отношении нее протокол, а также уведомление о том, что дело уже направлено в суд Московского района Минска. Повестка из суда ей еще не приходила.

По словам активистки, согласно документу, в январе этого года сотрудники милиции отыскали на ее странице в социальной сети фотографию, опубликованную еще в 2017-м. «Это фотография в шапке, на которой, по их версии, написано "классовая война" (продукция с этой надписью на английском языке внесена в список экстремистских материалов. — БелаПАН), но текст надписи на ней обрезан, его не до конца видно», — отметила она.

Косинерова напомнила, что и ее саму, и ее мужа — активиста Вячеслава Косинерова — в прошлом уже дважды судили за фотографию, где фигурировала упомянутая надпись. Теперь милиция предъявляет претензии к другому изображению.

Рассуждая о том, почему, по ее мнению, милиция обратила внимание на снимок трехлетней давности, Косинерова предположила, что таким образом сотрудники хотят показать, что наблюдают за активистами, следят за их деятельностью.

«Не думаю, что это случайность. Они просто следят за деятельностью. Тем более что мы говорим сейчас о политических заключенных, помогаем им, об этом говорится на международном уровне. Люди пишут политическим узникам из заграницы, проводят мероприятия, это невозможно не заметить», — сказала она.

В ноябре 2018 года Вячеслав и Марина Косинеровы были оштрафованы на 1102,5 и 735 рублей соответственно за фотографию в шапках с надписью «классовая война». Снимок супруги не удалили, поэтому в январе 2019 года их снова оштрафовали — на 1275 и 1020 рублей. После этого они убрали фото из соцсетей.