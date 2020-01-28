В Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов

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Cейм Литвы на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов. Торговцам будут грозить тысячные штрафы.


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Изменения в Законе об охране окружающей среды и Кодекса об административных правонарушениях Cейм принял единогласно, сообщает DELFI.

Торговцев, бесплатно предлагающих пластиковые пакеты для покупок, будут наказывать штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение — до 5 тыс. евро. Исключение будет касаться только очень легких пакетов — с толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нефасованных продуктов.

По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 очень легких и 34 легких пакета, а в 2014 году — 260 и 39 соответственно.
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Тэги: борьба с пластиком пластиковые пакеты Литва Город: Вильнюс

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