Могилевчанин нанял эвакуатор, украл машину и сдал на металл

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Злоумышленника нашли и возбудили в отношении него уголовное дело.

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, автовладелец подал заявление о пропаже своей машины 22 января. Транспортное средство было припарковано на улице Чехова и исчезло.

Автомобиль, который долго стоял на одном месте, заметил 59-летний могилевчанин. Злоумышленник заказал эвакуатор, затем разобрал машину на детали и сдал на металл. Нанесенный ущерб оценили в 1600 рублей.
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Тэги: кража авто эвакуатор Город: Могилев

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