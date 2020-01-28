Минобразования продлило каникулы для студентов белорусских вузов из Китая
Министерство образования приняло решение продлить каникулы для студентов белорусских вузов из Китая, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.
Такая мера принята для предупреждения завоза в Беларусь нового коронавируса студентами, которые возвращаются в Беларусь на учебу.
По словам пресс-секретаря Минобразования, каникулы будут продлены по индивидуальным графикам вузов в общей сложности на две недели. «Даты каждый университет определяет сам», — отметила Высоцкая.
Минздрав рекомендует жителям Беларуси воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением в ряде провинций этой страны нового коронавируса 2019-nCoV.
В китайской провинции Хубэй находится девять граждан Беларуси.