«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода

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«Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей Магонов, аргументируя это конкретными фактами.

В сообщении «Экодома» указано, что соответствующее письмо направлено инициатору общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) Евгению Скробутану, который обратился к объединению по поводу проведения данной экспертизы, а также ООО «АйПауэр».

По словам Магонова, после ознакомления с этими материалами эксперты пришли к выводу, что проведение ОЭЭ невозможно. «Либо в отчет вносились изменения после утверждения протокола об общественном обсуждении, либо этот отчет не обсуждался с общественностью», — отметил эксперт.

Как сообщил БелаПАН Евгений Скробутан, который сейчас находится не в Бресте, он возвратит полученную документацию ООО «АйПауэр».
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Тэги: Экодом АйПауэр общественная экологическая экспертиза аккумуляторный завод Персона: Сергей Магонов Евгений Скробутан Город: Брест

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