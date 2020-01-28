Трамп показал карту будущего Палестинского государства

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовали подробности нового плана урегулирования конфликта на Ближнем востоке.

По словам Трампа, план объемом 80 страниц предполагает, что столица Израиля должна быть в «неделимом» Иерусалиме. При этом президент США пообещал, что столица будущего Палестинского государства также должна располагаться в восточном Иерусалиме, передает Би-би-си .

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

«Мое видение предполагает выгоду для обеих сторон, реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля, — сказал Трамп. — Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв».

Трамп уточнил, что в результате реализации его плана ни израильтянам, ни палестинцам не придется покидать свои дома.

Как заявил глава США, мирный план предполагает, что размер палестинских территорий более чем удвоится, а Западный берег Иордана не будет разделен на две части. «Мы также будем работать над созданием смежной территории в будущем палестинском государстве, она появится, когда будут удовлетворены условия для государственности, в том числе полный отказ от терроризма», — отметил Трамп.

Нетаньяху, выступавший после президента США, дал понять, что Вашингтон намерен признать право Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.

«В этот день вы стали первым мировым лидером, который признал суверенитет Израиля над районами Иудеи и Самарии [библейские названия территорий на Западном берегу], которые критически важны для нашей безопасности и занимают центральное место в нашем наследии», — сказал Нетаньяху.

План по урегулированию ближневосточного конфликта разработал зять и советник Трампа Джерад Кушнер. Еще до его оглашения ряд мировых СМИ предсказывали, что он будет абсолютно произраильским, с минимальным учетом интересов палестинской стороны.

Сейчас палестинские территории состоят из двух территориально не связанных между собой частей: сектор Газа, который контролирует группировка ХАМАС, а также Западный берег Иордана, где действует власть администрации во главе с Махмудом Аббасом и где находятся израильские войска.