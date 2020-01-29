Вудкрофт «очень разочарован» непопаданием «Динамо» в плей-офф КХЛ

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Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт разочарован непопаданием в плей-офф КХЛ.

«В первую очередь мы очень разочарованы таким исходом нашего сезона. Это не то, что мы себе представляли перед его стартом», — заявил канадец 28 января в Санкт-Петербуге на пресс-конференции по окончании матча с одним из лидеров сезона СКА. Белорусская команда потерпела поражение со счетом 0:5 и за десять игр до конца регулярного чемпионата потеряла все шансы попасть в первую восьмерку Западной конференции, которая продолжит борьбу за Кубок Гагарина.

«Да, мы знали перед первой игрой, что будет тяжело, сезон будет непростым, у нас много молодых игроков, которые не имеют опыта игры на таком уровне. Но мы надеялись, что у нас получится чуть больше, чем получилось в итоге», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба СКА.

«Могу только сказать, что мы очень разочарованы, выводы пока делать рано», — добавил тренер.

Минское «Динамо» стало первой командой КХЛ, потерявшей шансы попасть в плей-офф. После 52 игр на ее счету 34 очка. Она занимает последнее 12-е место в Западной конференции. Отставание от восьмого места составляет 22 очка, в оставшихся встречах «Динамо» может набрать не более 20 очков.

За 12 сезонов выступления в КХЛ белорусский клуб попадал в плей-офф четыре раза (2010/11, 11/12, 14/15, 16/17).

По окончании предыдущего сезона, когда «Динамо» не вышло в нокаут-раунд, Александр Лукашенко пригрозил руководству клуба тюрьмой, если и следующий сезон будет таким же неудачным.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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