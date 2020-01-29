Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси в среду, 29 января, будут формировать активные атмосферные фронты.

Ожидается облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем в некоторых районах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. +4°С:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель +2..+4°C;
  • Гродно +1..+3°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск 0..+2°C.
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Тэги: погода мокрый снег

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