Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности

Погоду на территории Беларуси в среду, 29 января, будут формировать активные атмосферные фронты.

Ожидается облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем в некоторых районах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. +4°С: